Le loueur Avolon vient de livrer à JetSMART un quatrième et dernier Airbus A321neo contractualisé avec la compagnie low cost sud-américaine.

Avec cet appareil, la flotte du groupe JetSMART atteint désormais cinquante Airbus de la famille A320, tous opérés selon le modèle ultra low-cost.

La compagnie, contrôlée par Indigo Partners, opère sur plus de 50 destinations à partir de ses bases au Chili, en Argentine, au Pérou et en Colombie.

JetSMART vise à exploiter une flotte de 120 appareils d’ici 2031 et à atteindre 100 millions de passagers transportés d’ici 2028. C’est la compagnie aérienne ultra low-cost à la croissance la plus rapide d’Amérique du Sud.