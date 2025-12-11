Pour la première fois, le Groupe ADP a présenté un contrat de régulation économique (CRE) sur huit ans – au lieu de cinq.

Dévoilé le 11 décembre, il s’articule en effet autour de trois phases : une première de 2027 à 2030 durant laquelle le groupe va travailler sur la fluidité dans les plateformes de Paris-CDG et Paris-Orly, une seconde de 2030 à 2032 qui verra une densification des infrastructures, puis une troisième entre 2032 et 2034 qui accélérera le développement des installations.

Amélioration des espaces existants, construction de nouvelles installations et accentuation de l’intermodalité, tout cela représenterait un investissement de 8,4 milliards d’euros sur la période et permettrait d’augmenter la capacité du groupe de 18 millions de passagers annuels (quatre millions à Paris-Orly et quatorze millions à Paris-CDG)…