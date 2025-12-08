Spirit AeroSystems réintègre la maison-mère. Fragilisé depuis plusieurs années par des problèmes de qualité sur plusieurs programmes de Boeing, l’équipementier américain a été racheté par l’avionneur et ses activités vont être intégrées dans chacune de ses divisions. Celui-ci ne récupère toutefois pas l’intégralité des activités de l’industriel puisqu’Airbus reprend celles qui concernent ses propres programmes commerciaux. Les deux transactions ont été finalisées le 8 décembre.

Boeing met ainsi la main sur les activités liées à ses propres programmes commerciaux, notamment les fuselages pour le 737 et les structures principales pour les 767, 777 et 787, ainsi que pour les fuselages destinés aux programmes P-8 et KC-46. Elles intégreront la division Commercial Airplanes. Cette transaction lui permet également d’internaliser son plus grand fournisseur de pièces de rechange et de renforcer sa présence mondiale dans le domaine de la maintenance, en intégrant ces activités dans la division Global Services.

En revanche, Boeing crée Spirit Defense, une filiale non intégrée de Boeing Defense, Space & Security, avec sa propre gouvernance et des opérations indépendantes …