Le ministère de la Défense néerlandais a commandé trois hélicoptères NH90 NFH supplémentaires auprès du consortium NHIndustries le 9 décembre, au travers de l’Agence de gestion OTAN pour la conception, le développement, la production et la logistique de l’hélicoptère OTAN (NAHEMA).

Le contrat comprend également une option pour deux appareils supplémentaires. La livraison des nouveaux NH90 est prévue pour 2030.

Les trois nouveaux NH90 NFH néerlandais seront assemblés par Leonardo en Italie et livrés avec le dernier standard Software Release 3 (SWR3), également appelé Bloc 1.

La flotte actuelle de NH90 bénéficiera pour sa part d’une modernisation à mi-vie, prévue à partir de 2027, qui permettra de prolonger leur vie opérationnelle d’une quinzaine d’années tout en les modernisant au dernier standard.

Le ministère de la Défense néerlandais avait déjà indiqué vouloir acquérir des NH90 supplémentaires pour renforcer ses moyens de défense maritime et ses capacités de lutte anti-sous-marine, notamment avec son Livre Blanc 2024. La Marine royale néerlandaise dispose aujourd’hui de 19 NH90 NFH.