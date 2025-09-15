IndiGo met ses projets à exécution. La compagnie indienne a indiqué qu’elle attendait son premier Airbus A321XLR d’ici la fin de l’année et qu’il lui permettrait de lancer sa première ligne entre l’Inde et la Grèce dès janvier, avec la mise en place d’une première desserte vers Athènes (depuis New Delhi et Mumbai).

Elle souligne que six rotations hebdomadaires seront proposées – trois au départ de chacune des deux villes indiennes – si elle obtient l’approbation des autorités réglementaires. Elle sera alors la première compagnie indienne à proposer des vols vers la Grèce, en plus d’être la première à exploiter l’A321XLR.

IndiGo attend 69 exemplaires du monocouloir. Elle avait passé sa commande en 2019 et avait déjà annoncé que ces appareils lui permettraient de se lancer sur des vols long-courrier vers l’Europe, l’Asie du Nord-Est et l’Afrique, et avait déjà cité Athènes comme destination potentielle. Ils seront aménagés en configuration biclasse, avec une classe IndiGoStretch de douze fauteuils, offrant plus de confort et une meilleure expérience que la classe économique classique.

Les A321XLR lui permettront de développer ses vols long-courrier aux côtés des Boeing 787 qu’elle a acquis en leasing (dans le cadre de contrats avec Norse), avec un focus sur des destinations moins demandées que Londres ou Amsterdam, qu’elle dessert avec ces Dreamliner, en attendant la livraison de sa flotte d’A350. Elle attend 60 A350, qui seront livrés à partir de 2027.