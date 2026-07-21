Philippine Airlines va poursuivre la modernisation de sa flotte avec le Dreamliner. La compagnie a signé un protocole d’accord avec Boeing le 20 juillet, à l’occasion du salon de Farnborough, portant sur l’acquisition de quinze 787-10 et assurant des options sur cinq appareils supplémentaires. Elle précise que les livraison débuteront en 2031 et se poursuivront jusqu’en 2034.

Il s’agit de son premier engagement pour le 787 et de la première commande qu’elle signe directement auprès de Boeing depuis 2007.

S’inscrivant dans le cadre d’un programme plus vaste de modernisation de sa flotte, les Dreamliner lui permettront de renforcer sa flotte et d’étoffer son réseau régional, tout en lui apportant une flexibilité nouvelle. Aujourd’hui, la flotte de gros-porteurs compte onze A330-300, quatre A350 (-900 et -1000) et dix 777-300ER.

« Cet investissement témoigne de notre confiance dans l’avenir de Philippine Airlines et dans la croissance continue du transport aérien. Le Boeing 787-10 viendra renforcer notre flotte moyen- et long-courrier, ce qui nous permettra d’offrir une expérience de voyage encore meilleure à nos clients, tout en améliorant notre efficacité opérationnelle et en soutenant nos objectifs de développement durable à long terme », a déclaré Lucio C. Tan III, président et directeur des opérations de PAL Holdings.