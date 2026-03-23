Mirus Aircraft Seating a remporté un nouveau client de premier ordre. easyJet a annoncé le 23 mars qu’elle allait mettre en service de nouveaux sièges ultralégers sur ses futurs Airbus A320neo et A321neo, et qu’elle avait opté pour le modèle Kestrel de l’équipementier britannique. Les premiers fauteuils seront mis en service en 2028 sur les appareils neufs qui intégreront la flotte.

La low-cost explique que les sièges Kestrel devraient peser 20 % de moins que les sièges actuellement en service – produits par Recaro –, ce qui devrait permettre un gain de masse de 500 kg sur un A321neo. Par ailleurs, grâce à leur inclinaison et leur structure ergonomique, ils offriront un espace accru pour les jambes des passagers, de jusqu’à 5 cm sur certaines rangées.

La durabilité du Kestrel a également été un argument important. easyJet souligne que le nombre réduit de pièces qui les composent et leur robustesse devrait réduire les besoins de maintenance, et que les matériaux sont recyclables à 98 %.

« Mirus est extrêmement fière qu’easyJet, la plus grande compagnie aérienne du Royaume-Uni et l’un des principaux transporteurs mondiaux, nous ait accordé sa confiance pour ce qui constitue l’un des plus importants contrats jamais signés pour la fourniture de sièges d’avion d’un même modèle », commente Ben McGuire, le président-directeur général de Mirus.