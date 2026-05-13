Voyageur Aviation, filiale du groupe canadien Chorus Aviation (Jazz…), a inauguré à Ottawa (Ontario) une installation dédiée à la réparation et à la révision des trains d’atterrissage pour les avions régionaux ATR.

L’atelier propose des prestations d’entretien, réparation et remise en état couvrant l’ensemble des niveaux de maintenance, avec l’objectif déclaré de réduire les délais d’immobilisation des appareils pour les opérateurs régionaux.

Cette ouverture complète les capacités de Voyageur en matière de pièces et de support composant pour la famille ATR, en s’appuyant sur son offre existante de provisioning et de services MRO, et apporte une option locale en Amérique du Nord pour des interventions habituellement centralisées chez l’OEM ou chez des réparateurs spécialisés européens.

Voyageur met en avant la volonté d’optimiser les temps de rotation et la disponibilité des flottes ATR, sans détailler publiquement les capacités de capacité horaire ou les agréments réglementaires spécifiques obtenus pour l’atelier.

Implanté à North Bay (Ontario), la société canadienne combine à la fois les activités d’opérateur aérien (vols charter), d’Organisme de Maintenance Agréé (OMA) et d’Organisme d’Approbation de Conception (DAO).