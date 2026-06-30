Embraer a livré son premier E175 à Air Peace. La compagnie nigériane va l’utiliser pour renforcer son réseau régional et bénéficier d’une plus grande flexibilité pour adapter son offre sur les routes pour lesquelles la demande ne nécessite pas l’utilisation d’appareils plus capacitaires. L’E175 lui permettra également d’augmenter ses fréquences au Nigeria et de proposer de nouveaux services dans quatre villes supplémentaires dans la région.

Air Peace opère déjà des Embraer ; elle compte huit ERJ145 et trois E190/195 dans sa flotte.