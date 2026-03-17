Atlas Air Worldwide est devenu le plus important client de l’A350F, et le premier aux Etats-Unis. Le groupe logistique américain a signé une commande ferme avec Airbus le 16 mars, afin d’acquérir une vingtaine d’appareils. Il a également assuré des options sur une vingtaine d’appareils supplémentaires.

Il précise qu’il a réussi à convenir avec Airbus de créneaux de livraison anticipés. Celles-ci se dérouleront ainsi entre 2029 et 2034. Les appareils permettront de soutenir la croissance de ses activités.

« À mesure que le retrait des anciens avions-cargos gros-porteurs s’accélère, le marché des gros-porteurs de fret restera restreint, avec une capacité nouvelle limitée entrant sur le marché », explique Michael Steen, directeur général d’Atlas Air Worldwide. « Cet investissement stratégique renforce notre confiance à long terme dans la demande mondiale de fret aérien et permet à Atlas de répondre à cette demande et de soutenir sa croissance future. »

Avec cette commande, Atlas Air devient un nouveau client d’Airbus et de Rolls-Royce, motoriste exclusif de la famille A350. La compagnie américaine exploite aujourd’hui 113 appareils cargo, tous produits par Boeing – 747-400F et -8F, 777F et 767-300F. Elle souligne qu’elle exploite 13 % de la flotte mondiale de gros-porteurs cargo.

Le nouvel Airbus A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel du 777F de Boeing dont la production doit cesser en 2027. Il se basera sur l’A350-1000, avec la même motorisation (Trent XWB-97) et ses atterrisseurs à bogies à 6 roues. Son fuselage sera en revanche sensiblement plus court (70,8 mètres).