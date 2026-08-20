TUI fly Nederland est prêt à accueillir le Boeing 737-10 dans sa flotte. La filiale néerlandaise du groupe TUI prévoit de remplacer les six 737-8 qu’elle exploite actuellement par six 737-10 à partir du premier trimestre 2027, et d’ajouter un 737-10 supplémentaire.

Elle augmente ainsi à la fois son nombre de sièges et son nombre d’appareils. Cela lui permettra d’ajuster ses opérations durant la saison été. Elle compte en effet augmenter ses capacités et mettre davantage l’accent sur ses vols directs vers les liaisons les plus populaires et les plus rentables.

« Le premier 737-10 destiné à la flotte de TUI fly est actuellement en cours de fabrication à l’usine Boeing de Seattle. Cela concrétise le renouvellement de notre flotte néerlandaise », commente Peter Glade, directeur commercial de TUI Airlines.

Le groupe TUI détient des commandes pour dix-huit 737-10 (et dix options).