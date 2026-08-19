Conformément aux conclusions de l’étude menée par le ministère du Territoire et des Transports japonais (MLIT), Japan Airlines et All Nippon Airways lancent la coordination de leur programme de vols. Les deux compagnies ont commencé leur partenariat sur la ligne entre Tokyo Haneda et Okayama.

Elles ont modifié certains de leurs horaires sur la ligne afin d’assurer des intervalles de temps plus pertinents entre leurs vols, qui partaient parfois à une dizaine de minutes l’un de l’autre.

Aucune des deux n’exclut d’explorer une coopération plus étroite, avec d’autres concurrentes, qui permettraient de nouveaux ajustements d’offre, tels que l’ajustement des fréquences, une extension d’accords de partage de codes, voire une consolidation.

L’étude du MLIT a été conduite en raison du contexte difficile du transport intérieur japonais. Confronté à une modification de la demande et une augmentation de ses coûts, il est difficilement rentable. Pour assurer sa pérennité, le panel d’experts réuni par le ministère a consenti des dérogations à la loi anti-monopole, permettant un certain niveau de coordination entre les compagnies aériennes en fonction des caractéristiques des liaisons. Il lève également les réglementations relatives aux investissements des grandes compagnies aériennes dans certains transporteurs (permettant une consolidation avec des compagnies de taille moyenne).