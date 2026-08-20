SkyAlps Europe s.r.o., la nouvelle filiale slovaque de SkyAlps basée à Bratislava, vise l’obtention d’un certificat de transporteur aérien (CTA) et d’une licence d’exploitation en septembre prochain.

Elle prévoit de débuter ses vols avec deux avions régionaux turbopropulseurs de Havilland Dash 8-400 issus de la flotte existante du groupe. Le premier appareil devrait entrer en service sous l’immatriculation slovaque OM-TOM.

Les futures lignes de la compagnie n’ont pas encore été divulguées.

Pour rappel, la jeune compagnie italienne SkyAlps dispose d’une flotte homogène de 7 Dash 8-400 configurés à 76 sièges.