Royal Air Maroc a signé un accord avec Boeing portant sur la rénovation des cabines des sept 787-8 de la compagnie aérienne marocaine.

L’accord a été signé le 8 octobre 2026 au Marrakech Air Show par Naoual Ait Hammou, la directrice du pôle exploitation aérienne de Royal Air Maroc, et par Fahad Mohammed Al Mheiri, le président régional de Boeing pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Le programme de modernisation des plus anciens Dreamliner de la compagnie marocaine prévoit de nouveaux sièges, le remplacement du système de divertissement à bord et l’introduction de la connectivité Starlink. L’objectif est d’aligner les aménagements des 787-8 sur les standards de confort des 787-9 introduits dans la flotte de Royal Air Maroc ces dernières années.

Pour rappel, la compagnie marocaine aligne désormais 13 Dreamliner. Ses 5 premiers 787-8 avaient été livrés neufs entre 2015 et 2016 et sont équipés du siège Equinox de STELIA Aerospace (ex-Sogerma) en classe affaires et d’un système IFE Thales. Deux exemplaires supplémentaires ont été livrés cette année et proviennent de la flotte de la compagnie chinoise Xiamen Airlines.

Les derniers 787-9 de la RAM sont quant eux équipés des sièges Super Diamond de Collins Aerospace.