Drukair, a compagnie nationale du Bhoutan, a choisi le moteur LEAP-1A de CFM International pour équiper cinq nouveaux appareils de la famille Airbus A320neo.

Cette commande de monocouloirs avait été annoncée en juillet 2024 et porte sur 3 A320neo et sur 2 A321XLR (Xtra Long Range), la nouvelle version à long rayon d’action de l’A321neo.

Drukair est client de CFM International depuis 2004, avec l’intégration de son premier Airbus A319. Elle exploite actuellement trois A319ceo équipés de moteurs CFM56 ainsi qu’un premier A320neo qui est motorisé par des LEAP-1A.

Pour rappel, la compagnie dessert régulièrement 5 destinations en Inde (Delhi, Calcutta, Bagdogra, Gaya et Guwahati), ainsi que Dacca, Kathmandou, Bangkok, Hong Kong et Singapour depuis l’aéroport de Paro.

L’aéroport de Gelephu Mindfulness City (GMC), qui se positionnera comme le deuxième aéroport international du Bhoutan, accueillera quant à lui les vols long-courriers de Drukair à partir de 2030.