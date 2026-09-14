L’Office tchèque pour la protection de la concurrence (ÚOHS) a autorisé sous conditions le projet d’acquisition de Smartwings par la compagnie turque Pegasus Airlines, levant une étape réglementaire majeure avant la finalisation de l’opération.

Pegasus avait annoncé en décembre 2025 l’acquisition de Prague City Air, la maison-mère des compagnies Smartwings et de Czech Airlines (CSA), pour 154 millions d’euros. Smartwings exploite des vols réguliers et charter depuis Prague et plusieurs bases d’Europe centrale. CSA a quant à elle cessé ses propres opérations aériennes en octobre 2024.

L’ÚOHS a identifié un risque de réduction de la concurrence sur la liaison Prague-Antalya durant la saison été, une ligne sur laquelle Pegasus et Smartwings sont déjà présents. Pour obtenir son accord, le transporteur turc a pris l’engagement de mettre à la disposition d’un opérateur tiers une partie de ses créneaux horaires détenus aux aéroports de Prague et d’Antalya afin de permettre l’exploitation de cette ligne.

L’autorisation reste conditionnelle au respect de ces engagements et peut encore faire l’objet d’un recours dans les délais prévus par la procédure tchèque. Smartwings devrait conserver sa marque après le changement de contrôle.

Le groupe Smartwings aligne aujourd’hui une flotte de 49 appareils, majoritairement des Boeing 737 NG/MAX (4 Airbus A220-200 et 2 A320 portent encore les couleurs de CSA).