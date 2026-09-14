Flydubai lancera ses premiers vols tout-cargo le 1er octobre, avec trois Boeing 737-800F exploités en wet lease auprès de SolitAir.

Basés à l’aéroport Al Maktoum–Dubai World Central (DWC), ces appareils marquent la première phase de l’expansion de l’activité fret du transporteur émirati. Flydubai prévoit ainsi des vols cargo réguliers et des charters point-à-point, avec une priorité donnée aux flux régionaux et aux expéditions exigeant une capacité hors soute passagers, notamment les produits périssables, pharmaceutiques, express, les marchandises dangereuses, les pièces aéronautiques et les animaux vivants.

Cette nouvelle activité viendra compléter les capacités déjà commercialisées dans les soutes de la flotte passagers de la compagnie low-cost de Dubaï. Elle a en effet transporté 60 400 tonnes de fret l’année dernière.

Flydubai indique que l’arrivée de ses 30 Boeing 787 Dreamliner permettra d’accroître sensiblement ses capacités de transport de fret en soute. Le transporteur précise également que des conversions d’avions passagers en cargos pourraient être envisagées à partir de 2029.

SolitAir, jeune compagnie cargo basée à DWC depuis fin 2024, opère avec une flotte de sept Boeing 737-800BCF.