TAROM a pris livraison de son premier Boeing 737 MAX le 12 septembre. L’appareil, immatriculé YR-BGO et baptisé « Mircea Lucescu », est le premier de deux 737-8 loués auprès de CDB Aviation. Il assurera des liaisons entre Bucarest et les principales capitales européennes.

Un second 737-8 est attendu plus tard à l’automne, poursuivant ainsi le programme de renouvellement de la flotte monocouloir de la compagnie roumaine.

TAROM prévoit à terme d’exploiter quatre 737-8, via une combinaison de locations opérationnelles et de financements locatifs. Sa flotte comprend également 4 737-800, un 737-700 et 4 ATR 72-600.

La compagnie nationale roumaine est engagée dans un plan de restructuration approuvé par la Commission européenne qui doit s’achever le 31 décembre 2026. Le plan prévoit un renouvellement progressif de la flotte, mais aussi des mesures compensatoires destinées à limiter les distorsions de concurrence, dont la réduction du réseau et de la capacité offerte.