Dan Air a déposé une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité auprès du tribunal d’Ilfov le 22 octobre, afin de protéger ses opérations d’éventuelles procédures de la part de ses créanciers et de réorganiser ses activités. Le programme de vols est maintenu pour le moment.

La compagnie roumaine explique qu’elle a souhaité éviter ainsi les scénarios de Blue Air et, tout récemment, d’Animawings en agissant rapidement pour mettre son activité à l’abri. En 2022, Blue Air avait en effet vu ses comptes gelés par l’autorité environnementale roumaine (pour des créances liées aux quotas d’émissions de gaz à effet de serre), ce qui entraîné son immobilisation immédiate puis sa liquidation. Animawings a quant à elle suspendu ses vols le 1er octobre, au lendemain du dépôt de la demande.

Dan Air affirme qu’elle a toujours le soutien de son lessor Aviator Capital, propriétaire de sa flotte, et de la plupart de ses prestataires de services. Elle reconnaît qu’elle « continue de rencontrer des difficultés avec un petit nombre de prestataires de services, qui ont exigé le paiement intégral de tous les arriérés » et appelle tous ses partenaires à ne pas prendre de mesure coercitive.

A peine rentable en 2025 (avec un bénéfice net de 2,2 millions d’euros), la compagnie roumaine a en effet souffert de l’augmentation des prix du carburant, liée à la crise au Moyen-Orient. Celle-ci est survenue alors qu’elle faisait croître ses opérations, avec des marges réduites et une dette déjà lourde.

La flotte de Dan Air est constituée de deux A320.