Après avoir reçu l’autorisation des autorités brésiliennes de la concurrence, American Airlines a exercé ses droits à acquérir des actions du capital d’Azul. La compagnie américaine détient ainsi 7,9 % du capital de la compagnie brésilienne, un investissement avoisinant les 100 millions de dollars.

Elle avait sécurisé des bons de souscription au début de l’année, dans le cadre du processus de restructuration d’Azul, avant qu’elle sorte de la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

En devenant un actionnaire de référence de la compagnie brésilienne, American Airlines a obtenu un siège au sein de son conseil d’administration. Il sera occupé par Jeff Ogar, son responsable des partenariats aériens.