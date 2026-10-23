IAI, Ascent Aviation Services et World Star Aviation ont annoncé le 22 octobre le lancement des conversions de Boeing 777-300ER passagers en cargos en Amérique du Nord.

Un premier appareil du portefeuille de World Star Aviation, anciennement opéré par la compagnie taïwainaise EVA Air, est arrivé à Pinal Air Park, à Marana (Arizona), pour être converti en 777-300ERSF. Ascent exploitera ainsi deux lignes de conversion parallèles dans le cadre d’un accord à long terme avec IAI. Le site rejoint le réseau mondial de conversion de l’industriel israélien.

Cette activité de conversion est rendue possible grâce à deux nouveaux hangars pour gros-porteurs de quelque 8 360 m² chacun. Cet investissement de 70 millions de dollars triple la capacité du site et vient aussi renforcer les moyens de maintenance lourde et de modification d’Ascent.

World Star Aviation souligne pour sa part que son choix repose sur la technologie d’IAI, les capacités industrielles d’Ascent et les exigences de qualité nécessaires au développement de son portefeuille cargo. Le loueur rappelle que sa coopération avec IAI dans les conversions de gros-porteurs remonte aux années 1990, avec le programme 747-200.

Le programme 777-300ERSF d’IAI, également baptisé « Big Twin », été lancé en 2019. Il a décroché les certificats de type supplémentaires (STC) de la part de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et de la Civil Aviation Authority of Israel (CAAI) en août 2025. Le marché visé représente entre 120 et 180 appareils à convertir sur 10 ans.