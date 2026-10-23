Vietjet et Satair, filiale d’Airbus, ont échangé un protocole d’accord à Copenhague, lors du Forum d’affaires Vietnam-Danemark, pour étendre leur coopération dans l’approvisionnement de pièces de rechange et le soutien de la flotte Airbus croissante de la compagnie aérienne vietnamienne, toujours croissante.

Ce partenariat s’appuie sur un programme existant de services matériels intégrés (IMS) pour la flotte Airbus de Vietjet. Un groupe de travail conjoint travaillera notamment sur la disponibilité des matériels, l’approvisionnement, la prévision de la demande et le positionnement des stocks, ainsi que l’intégration numérique et le soutien à la planification de la maintenance.

Pour le nouvel aéroport international de Long Thanh, les partenaires examineront aussi des solutions de stocks en consignation, d’approvisionnement et de logistique. Les travaux couvriront également les pièces d’occasion en état de service, la réparation et l’échange de composants, les stocks excédentaires et le soutien aux avions immobilisés au sol (AOG).

L’intégration des données, la planification de maintenance et la formation aux métiers de la chaîne d’approvisionnement figurent aussi au programme.