Comme annoncé il y a un an, Discover Airlines, la compagnie aérienne loisirs du groupe Lufthansa, doit ajouter 4 premiers Airbus A350-900 à sa flotte de gros-porteurs long-courriers à partir de l’année prochaine. Ces appareils seront issus de la flotte de Lufthansa.

Le transporteur vient d’ailleurs de donner quelque précisions supplémentaires sur l’arrivée de ces appareils, avec un premier exemplaire attendu en juin prochain qui sera initialement opéré sur une liaison court-courrier à haute fréquence pour les besoins de formation des équipages, avant d’être affecté à une liaison long-courrier existante au départ de Francfort, vraisemblablement vers Calgary (Canada) ou Orlando (Floride).

Le deuxième A350-900 est attendu par Discover Airlines en décembre 2027. Suivront ensuite les troisième et quatrième appareils avant l’été 2028.

Mais la compagnie aérienne allemande ne va pas s’arrêter là et a aussi annoncé que 9 autres A350-900 viendront ensuite rejoindre sa flotte pour remplacer progressivement ses A330-300 (15 exemplaires en service aujourd’hui).

Ces appareils neufs proviendraient alors du carnet de commandes existant du groupe Lufthansa auprès d’Airbus, avec des livraisons démarrant à partir de 2029.

Discover vient par ailleurs de retirer du service son tout dernier Airbus A330-200, un appareil âgé de près de 22 ans.