Le ministère grec de la Défense nationale a signé un contrat pour l’acquisition de trois KC-390 Millennium produits par Embraer, une commande assortie d’une option pour trois exemplaires supplémentaires.

Comme prévu, les appareils seront fournis dans le cadre d’un accord intergouvernemental signé entre la Grèce et le Portugal. L’avionneur brésilien s’était par ailleurs rapproché d’Hellenic Aerospace Industry (HAI) en mai dernier en vue de la mise en place de moyens locaux de maintenance, de réparation et de soutien technique afin d’assurer, à terme, un haut niveau d’autonomie pour l’exploitation d’une future flotte de C‑390 par la Polemiki Aeroporia.

L’avionneur brésilien a précisé que le premier KC-390 sera livré à l’armée de l’air grecque dès 2027.

« Ce choix témoigne de la confiance que des membres éminents de l’OTAN accordent à notre appareil. Cette étape cruciale confirme la position du KC-390 comme solution privilégiée pour le transport aérien militaire au sein de l’Alliance » a déclaré dans un communiqué Bosco Da Costa Junior, le PDG d’Embraer Defense & Security.

La Grèce dispose aujourd’hui d’une flotte de transport tactique composée d’une quinzaine de C‑130B/H Hercules vieillissants (plus de 50 ans de moyenne d’âge) et de huit C‑27J Spartan plus récents (20 ans).

La Grèce devient ainsi le septième pays d’Europe à choisir l’avion de transport tactique d’Embraer, après le Portugal, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la République tchèque et la Suède. La Lituanie a pour sa part décidé d’ajourner de plusieurs années son projet d’acquisition de trois Embraer C‑390 Millennium et de prolonger la vie de sa flotte de C‑27J Spartan au moins jusqu’en 2036.

Pour rappel, l’avion de transport tactique d’Embraer dispose d’une charge utile de 23 tonnes.