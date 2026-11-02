Le département américain du Commerce a autorisé Boeing à reprendre sa coopération avec Belavia, selon un communiqué du transporteur biélorusse publié le 31 octobre. Selon Belavia, cette décision lui permettra de recevoir directement du constructeur des logiciels et des pièces détachées destinés aux appareils déjà en exploitation.

La compagnie indique aussi que cette autorisation ouvre également la voie à des négociations pour l’acquisition de nouveaux appareils directement auprès de Boeing.

Cette autorisation résulte de la visite d’une délégation américaine mené par l’envoyé spécial américain John Coale à Minsk en septembre.

La compagnie aérienne biélorusse était déjà autorisée, sous conditions, à accéder à certaines pièces pour la maintenance, la réparation, la révision et la remise en état de certains de ses appareils. Belavia dispose notamment de 10 Boeing 737, dont un 737 MAX 8.