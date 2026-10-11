Air France a annoncé l’ouverture de deux nouvelles liaisons vers les États-Unis au départ de Roissy-Charles de Gaulle pour la saison été 2027.

Il s’agit de San Diego (Californie) à partir du 3 mai, puis de Nashville (Tennessee) à compter du 14 mai. Ces deux nouvelles lignes seront assurées trois fois par semaine en Airbus A350-900.

La mise en vente des billets est annoncée pour le 14 octobre. Selon Air France, la compagnie sera la seule à proposer des vols sans escale entre Paris et chacune de ces deux villes, ainsi que la seule à relier Nashville à l’Europe continentale.

Avec l’ouverture de ces deux nouvelles liaisons, Air France desservira 20 destinations aux États-Unis au cours de la saison été 2027 : Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Détroit, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Nashville, New York-JFK, New York-Newark, Orlando, Phoenix, Raleigh-Durham, San Diego, San Francisco, Seattle et Washington.

À noter, la liaison Air France entre Paris-CDG et Denver (Colorado) ne devrait donc pas reprendre à l’été 2027. Le dernier vol est prévu le 10 octobre.