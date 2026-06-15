Virgin Australia a partagé de bonnes nouvelles venant de Boeing. La compagnie indique en effet qu’elle attend son premier 737 MAX 10 fin 2027, « compte tenu des progrès encourageants réalisés par le constructeur Boeing en matière d’homologations réglementaires aux États-Unis ».

Elle attend une dizaine d’exemplaires de l’appareil. Avec leur livraison débutera la prochaine étape de son programme de renouvellement de flotte. Ils deviendront également les plus grands appareils exploités par le transporteur, lui permettant d’augmenter ses capacités et de se doter de davantage de flexibilité pour adapter son offre à la demande.

L’annonce a été faite alors que Virgin Australia célébrait la livraison de son 150e Boeing et 100e 737 de la flotte, avec ses collaborateurs et leur famille à Brisbane. La compagnie a reçu quatre 737 MAX 8 au mois de mai et a organisé cette célébration autour de l’appareil baptisé Lake Centenary (immatriculé VH-8VI et arborant une livrée spéciale pour marquer l’événement).

La compagnie souligne également qu’elle fête ce mois-ci les trois ans d’exploitation du 737 MAX. Elle compte dix-neuf 737-8 dans sa flotte, dont elle estime qu’ils lui ont permis d’éviter la consommation de 30 millions de litres de carburant par rapport à ses 737-800. Elle attend encore sept 737-8 d’ici la fin de l’année.

Elle vient également de retirer ses Fokker 100 du service, remplacés par des Embraer E190-E2. Quatre exemplaires lui ont été livrés sur les huit en commande.