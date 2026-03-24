United Airlines est engagée dans une grande transformation pour les deux années à venir. La compagnie américaine indique qu’elle devrait intégrer plus de 250 appareils neufs d’ici avril 2028, ce qui lui permettra de mettre en service de nouveaux modèles et de nouveaux produits. Ce faisant, son offre premium va se développer.

L’un des premiers changements, qui sera visible dès le 22 avril, sera la mise en services des Boeing 787-9 équipés du nouveau produit Elevated sur ses vols internationaux. Trois appareils ont intégré la flotte et permettront de lancer le service sur la liaison San Francisco – Singapour. Ils abritent les nouvelles suites Polaris Studio, qui offrent 25 % d’espace en plus par rapport aux sièges Polaris standard, en classe affaires. Transformables en lits horizontaux, ils sont équipés d’une porte pour préserver l’intimité du voyageur (pour le moment désactivée) et d’écrans 4K de 27 pouces pour qu’il puisse accéder au service de divertissement en vol. Ce seront les appareils avec le plus grand nombre de sièges premium (affaires et premium economy) de la flotte, avec 99 fauteuils au total.

Cet été verra ensuite la mise en service des premiers Airbus A321neo Coastliner et A321XLR, qui seront les premiers monocouloirs équipés de la cabine Elevated. Les Coastliner seront affectés, comme leur nom l’indique, aux liaisons entre les deux côtes des Etats-Unis, plus précisément celles au départ de San Francisco et Los Angeles vers New York – des lignes qui accueillent en moyenne 10 000 passagers par jour. Pour se différencier du reste de la flotte, ils arboreront une livrée spéciale. Ils abriteront surtout une cabine complètement revisitée, avec 129 sièges de classe économique, douze de premium plus et vingt sièges Polaris. Adaptés à l’A321neo, ils offriront tout de même plus d’espace au niveau des épaules et des coudes auront tous un accès couloir direct, se transformeront en lits horizontaux et seront équipés de cloisons plus basses pour préserver l’impression d’espace tout en donnant une impression d’intimité. L’espace de trois fauteuils à l’arrière de l’appareil a été sacrifié pour installer un bar, où les passagers pourront aller se servir des snacks durant le vol.

Les A321XLR profiteront des mêmes fauteuils en classe affaires et de l’espace bar à l’arrière. En revanche, la configuration restera articulée autour de trois classes mais sera différente puisque les appareils abriteront 32 sièges Polaris. United Souligne que ce sont seize sièges de plus en classe affaires que sur les quarante Boeing 757 qu’ils vont remplacer. Ils seront mis en service sur les routes desservies par les 757 vers l’Europe et l’Amérique du Sud mais permettront également d’ouvrir de nouvelles liaisons.

La compagnie américaine annonce également l’entrée en service à l’automne des CRJ450 – une version modernisée du CRJ200. Opérés par SkyWest, ces appareils pourront transporter 41 passagers et seront équipés de fauteuils affaires. United a opté pour la suppression des compartiments à bagages au-dessus des sièges dans cette classe, en faveur d’un vestiaire, afin de rapprocher l’expérience des voyageurs de celle d’un avion d’affaires. Les CRJ450 relieront des villes secondaires américaines aux hubs de Denver et Chicago.

Au total, d’ici le mois d’avril 2028, United devrait mettre en service 47 Boeing 787-9 avec la cabine Elevated – dont 33 avec une proportion plus importante de sièges premium – ainsi que quarante A321neo Coastliner (sur cinquante en commande), 28 A321XLR (sur cinquante en commande), 119 Boeing 737 MAX et dix-huit A321neo.

La compagnie souligne enfin que, depuis le lancement de son programme United Next en avril 2021, elle a reçu 22 787, 237 737 MAX et 67 A321neo, réalisé 70 % de son programme de modernisation de sa flotte de gros-porteurs et augmenté le nombre de fauteuils premium de 40 %.