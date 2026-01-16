United Airlines a converti 56 Boeing 787-9 vers la version plus capacitaire 787-10 dans le cadre d’un ajustement de son carnet de commandes existant auprès de l’avionneur américain. United n’attend ainsi plus que 84 787-9 selon les derniers chiffres publiés par l’avionneur.

Ces appareils font partie d’une commande globale de 140 Dreamliner restant à livrer, en plus des 81 exemplaires déjà en flotte (12 787-8, 48 787-9 et 21 787-10).

Les livraisons de ces 56 787-10 doivent débuter en 2028, en ligne avec le calendrier d’expansion long-courrier de la compagnie à la fin de la décennie.

Les actuels 787 de la compagnie américaine sont motorisés avec des GEnx-1B de GE Aerospace. 50 Dreamliner commandés par United n’ont pas encore de motorisation annoncée.