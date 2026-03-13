La compagnie aérienne taïwanaise Starlux va louer huit Airbus A321neo auprès de BOC Aviation. Son conseil d’administration a approuvé l’accord le 10 mars selon un document déposé à la Bourse de Taipei.

Les dates de livraison et les types de moteurs restent à préciser, même si les 13 A321neo actuellement en service chez Starlux sont équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International.

La compagnie taïwanaise a aussi 6 autres A321neo en attente de livraison (tous en leasing). Sa flotte comprend également 6 A330-900 (5 autres attendus), 10 A350-900 et un A350-1000 (17 autres commandés).

Elle sera aussi opératrice de l’A350F d’Airbus avec 10 exemplaires commandés et livrables à partir de 2028.