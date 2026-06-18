Riyadh Air a reçu l’autorisation des autorités américaines pour exploiter des vols vers les Etats-Unis. Le DoT (Department of Transportation) a rendu sa décision le 16 juin. Il s’est déclaré favorable à la délivrance d’un permis de transporteur étranger à la compagnie et lui a remis une « exemption » de deux ans, qui lui permet de démarrer ses services au plus vite, sans attendre la fin de la procédure d’octroi du permis définitif.

Ce faisant, le DoT a reconnu que Riyadh Air était financièrement et opérationnellement qualifiée pour réaliser les services entre l’Arabie saoudite et les Etats-Unis.

La jeune compagnie avait déposé sa demande au début du mois de mai.