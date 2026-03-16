GOL est engagée dans les préparations qui précèdent son entrée sur le secteur long-courrier. Après que le groupe Abra a annoncé l’acquisition en leasing à venir d’Airbus A330-900, notamment pour sa filiale low-cost, GOL a dévoilé les premières destinations qu’elle allait desservir au départ de Rio (Galeao). Paris (CDG) en fait partie, ainsi que Lisbonne, New York et Orlando.

Le premier vol sera lancé en juillet, vers New York. Comme le groupe Abra l’avait annoncé, il sera opéré par sa filiale charter Wamos Air, le temps que GOL reçoive ses appareils.

La compagnie brésilienne a également annoncé le lancement d’une classe affaires, Insignia by GOL (elle reprend le nom du produit de sa partenaire Avianca). Elle promet du confort, de l’exclusivité et une expérience haut de gamme. Elle devrait proposer des lits plats, une offre gastronomique améliorée et des accès salons. En parallèle, une nouvelle catégorie, Magno, fera son apparition dans le programme de fidélisation pour optimiser les avantages des voyageurs fréquents.