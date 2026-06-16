Selon les informations de l’agence Bloomberg, le groupe Tata aurait demandé à Air India de modérer ses ambitions pour se concentrer sur la réduction de ses pertes. Il pousserait la compagnie à négocier des reports de livraisons avec Airbus et Boeing, et de réduire son réseau.

Air India a en effet souffert des conséquences de l’accident de juin 2025, de la fermeture de l’espace aérien pakistanais et du conflit en Iran.

Un porte-parole de la compagnie a toutefois réagi en qualifiant les informations de Bloomberg de « hautement spéculative » et en réaffirmant la volonté d’Air India de renouveler sa flotte.