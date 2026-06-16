Air France fait de nouveau appel aux aspirants pilotes pour rejoindre ses rangs. La compagnie a ouvert la campagne de recrutement de son programme Cadets le 15 juin. Elle court jusqu’au 31 juillet.

Pour rappel, dans le cadre de ce programme, Air France propose de prendre en charge une formation de 24 mois, qui se déroule au sein d’une école partenaire, puis d’intégrer les candidats qui la réussissent comme officiers pilotes de ligne chez Air France ou Transavia. Ils peuvent ainsi démarrer une carrière sur Airbus A220 ou A320 chez Air France, ou sur Boeing 737 ou A320neo chez Transavia.

Le programme est ouvert à tous, jeunes diplômés, étudiants en filière scientifique, personnes en reconversion professionnelles. Il s’attache également à favoriser la diversité et Air France souligne que 25 % des effectifs en 2025 étaient féminins.

Depuis sa relance en 2018, trois cents cadets ont été formés, malgré une interruption temporaire pendant la crise du covid.

Les personnes intéressées peuvent postuler sur le site d’Air France. Elles pourront également obtenir davantage d’informations sur le processus de sélection et le déroulement de la formation au cours d’un webinaire organisé le 23 juin à 18 h.