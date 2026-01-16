Les aéroports du groupe ADP ont de nouveau enregistré une année de croissance en 2025. Le groupe indique qu’ils ont accueilli 379 millions de passagers sur l’année, une croissance de 4,2 % à laquelle ont contribué tous les groupes. Les aéroports parisiens ont, eux, accueilli 107 millions de passagers, en croissance de 3,4 %, ce qui ne suffit pas encore tout à fait à retrouver le niveau de 2019.

Si l’aéroport d’Orly a géré 35 millions de passagers sur l’année (+ 5,5 %) et a largement dépassé le niveau de trafic de 2019, ce n’est pas le cas de l’aéroport Paris CDG. Avec ses 72 millions de passagers (+ 2,5 %), la plateforme est encore à 94,6 % de son trafic pré-crise. Le trafic à Paris est lui-même généralement tiré par le bas par le segment domestique, dont le niveau continue de diminuer (-2 % sur l’année) et se trouve à seulement 70,1 % de celui de 2019. Les autres segments sont en revanche en croissance et enregistrent des performances supérieures à 2019.

A noter toutefois que le nombre des mouvements est toujours inférieur à celui de 2019 (à 96,3 %), notamment à CDG. Ce n’est pas le cas dans les aéroports à l’international du groupe.

En parallèle, le groupe a annoncé qu’il s’était associé à France Travail pour faciliter l’accès à l’emploi dans les métiers aéroportuaires. Ce projet, sur lequel les deux partenaires travaillent depuis plusieurs mois et qui compte déjà une dizaine d’entreprises partenaires, vise à proposer des immersions professionnelles à grande échelle, qui permettent aux candidats de se projeter au plus près des réalités et des contraintes du poste, tandis que les recruteurs peuvent évaluer le candidat en contexte réel. Le groupe ADP estime que dans les deux tiers des cas, elles débouchent sur un recrutement.

Le dispositif comprend une diffusion élargie des opportunités d’emploi des entreprises signataires et vise 1 500 immersions professionnelles. Il prévoit également que France Travail mobilise ses formations et son réseau d’agences pour « accélérer le retour à l’emploi » des candidats.

Le Groupe ADP rappelle que 40 000 emplois sont à pourvoir d’ici 2035 sur la seule plateforme de Paris-CDG (10 000 créations et 30 000 renouvellements).