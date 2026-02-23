L’aéroport international de Dubaï, aux Émirats arabes unis, est en route pour acceuillir près de 100 millions de passagers cette année, porté par la croissance des compagnies Emirates et flydubai.

Dubai Airports annonce que Dubai International Airport (DXB) a accueilli 95,2 millions de passagers en 2025, en hausse de 3,1% sur un an, établissant le niveau annuel le plus élevé jamais enregistré pour un aéroport à vocation 100% internationale. Ce record repose sur une montée en puissance continue plutôt que sur un pic isolé, la seule année 2025 concentrant le jour, le mois, le trimestre et l’année les plus chargés de l’histoire de la plateforme.

Le mois de décembre a été le mois le plus actif avec 8,7 millions de passagers accueillis (+6,1%), tandis que le quatrième trimestre a atteint 25,1 millions de voyageurs (+5,9% par rapport à la même période de 2024). Les mouvements d’avions ont atteint 118 000 au quatrième trimestre (+5%), portant le total annuel à 454 800 vols, en progression de 3,3%. Le trafic moyen s’est établi à 214 passagers par mouvement, avec un coefficient de remplissage annuel de 77,6%.

L’Inde est restée premier marché de DXB avec 11,9 millions de passagers, devant l’Arabie saoudite (7,5 millions), le Royaume‑Uni (6,3 millions), le Pakistan (4,3 millions) et les États‑Unis (3,3 millions). Parmi les marchés en forte croissance figurent la Chine (2,5 millions de passagers, +16,6%), la Russie (2,8 millions, +6%), la Turquie (2,2 millions, +6,7%), l’Égypte (1,8 million, +14,3%) et l’Italie (1,6 million, +12,5%). Londres reste la première destination avec 3,9 millions de passagers, devant Riyad (3 millions), Mumbai et Jeddah (2,4 millions chacune) et New Delhi (2,2 millions).

Au 31 décembre 2025, l’aéroport international de Dubaï était relié à 291 destinations dans 110 pays, desservies par 108 compagnies aériennes. Dubai Airports anticipe un trafic d’environ 99,5 millions de passagers pour cette année, confortant ainsi sa deuxième position mondiale après celle de l’aéroport d’Atlanta, aux Etats-Unis.