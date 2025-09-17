Depuis le 1er septembre, les futurs ingénieurs et pilotes peuvent postuler à la bourse de la vocation aéronautique du Tomato, pour obtenir le soutien dont ils ont besoin pour concrétiser leur projet. Il est encore temps d’envoyer sa candidature : elles seront acceptées jusqu’au 26 septembre à minuit.

Sont invités à postuler les jeunes de 20 à 26 ans de nationalité française ou européenne. Les candidats déposant un dossier pilote doivent déjà être titulaires d’un PPL-A, d’un ATPL théorique et avoir effectué une centaine d’heures de vol. Ceux déposant un dossier ingénieur doivent être titulaires d’un bac+3 et avoir un projet professionnel cohérent dans le secteur aéronautique ou spatial.

La bourse de la vocation aéronautique du Tomato fête cette année ses 45 ans. Lancée en 1980, elle a permis de soutenir 176 jeunes au fil des ans, aussi bien financièrement qu’humainement puisque chaque lauréat est accompagné par un parrain au lancement de sa carrière.

En 2024, trois bourses « pilote » et deux bourses « ingénieur » ont été décernées.