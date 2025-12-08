Poursuivant sa vocation de sauvegarde du patrimoine aéronautique national et international, l’Aéro-Club de France a récompensé, le 1er décembre, les lauréats de son Grand Prix du Patrimoine, qui récompense des actions particulièrement exemplaires de préservation ou de restauration.

Durant cette édition 2025, l’Association Les Ailes Anciennes Thouarsaises ont remporté la coupe RSA, pour la restauration du Norvigie NC 856. Michel Lafrette a de son côté reçu la coupe Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse pour le musée de l’Aéronautique Navale pour le simulateur Breguet BR 1150 Atlantic.

La coupe Fondation Ailes de France est revenue au Club Aéro des Garrigues pour la réplique de la Demoiselle d’Alberto Santos-Dumont. Enfin, la coupe GIFAS a été remise à l’Association Les Ailes Anciennes Toulouse pour la restauration de la Fusée VE 111 Topaze.

Quatre diplômes « Finalistes » ont également été attribués, à Kuno Schaub et Isidor von Arx pour la réplique du Nieuport 23C 1, à Laurent Lecomte pour la restauration du YAK C11, à Michel Lafrette toujours pour le musée de l’Aéronautique Navale mais pour la restauration de l’Alouette III SA-319B, et à Luc Adrien pour l’Association Castel Mauboussin pour la restauration du Rallye 100S Canari.

« Cet engagement a une vraie signification pour nous : il rappelle combien la préservation du patrimoine aéronautique et spatial est essentielle et combien nous avons, en tant qu’interlocuteur privilégié des salariés et des retraités de la filière, une responsabilité particulière. En étant partenaires, nous affirmons la continuité de notre engagement pour préserver ce patrimoine unique », a commenté Philippe Fraysse, administrateur d’IPECA, président de la MSAé et membre du jury.