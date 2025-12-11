Airbus Helicopters vient de remporter une commande de la part de l’opérateur australien Linfox, spécialisé dans la logistique depuis près de 70 ans, pour un hélicoptère H160.

Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d’Airbus sera utilisé pour des missions de transport de passagers haut de gamme dans le pays-continent. Sa livraison est attendue « prochainement ».

Linfox deviendra de fait le premier opérateur du H160 en Australie et sera aussi un nouveau client de l’hélicoptériste européen, sa flotte étant aujourd’hui constituée d’hélicoptères produits par Leonardo (A119, A109, AW169).

Ce contrat intervient dans le prolongement d’une tournée de démonstration de quatre semaines du H160 en Australie, lors de laquelle l’appareil a effectué plus de 60 vols de démonstration et parcouru plus de 2 000 km dans des conditions opérationnelles locales, une campagne qui ciblait particulièrement les opérateurs de services médicaux d’urgence héliportés et de secours (EMS) qui doivent généralement assurer des missions sur de longues distances et dans des conditions météorologiques difficiles.

Le H160 a été certifié par la Civil Aviation Safety Authority (CASA) australienne l’année dernière.