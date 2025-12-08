Täby Air Maintenance (TAM) a décroché le STC (Supplemental Type Certificate) de son programme de conversion du Saab 2000 en avion tout cargo auprès de l’EASA, ouvrant la voie aux premières livraisons de l’appareil.

Le programme a été développé en coopération avec le loueur Jetstream Aviation Capital, client de lancement, qui pourra désormais proposer le Saab 2000F à ses clients.

Ce nouveau STC étend ainsi au Saab 2000 le portefeuille de conversions fret déjà éprouvé par la société suédoise sur le Saab 340 (plus de 35 conversions réalisées).



Le Saab 2000F peut emporter une charge maximale de 6 622 kg, avec 6 positions limitées à 900 kg et deux positions à l’arrière de l’appareil limitées respectivement à 800 et 400 kg.

Pour rappel, seulement 63 Saab 2000 ont été produits entre 1992 et 1999.