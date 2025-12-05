Air France vient de franchir deux étapes symboliques dans le plan de renouvellement de sa flotte. En effet, les 17 et 20 novembre, la compagnie a réceptionné son cinquantième Airbus A220-300 et son quarantième A350-900.

L’A220, immatriculé F-HPNZ, est entré en service sur Londres. Il s’agissait du neuvième appareil de ce type intégré depuis le début de l’année et trois autres sont encore attendus en décembre. Pour rappel, ils remplacent les A318, A319 et les plus anciens A320 de la flotte moyen-courrier de la compagnie française.

Le quarantième A350, immatriculé F-HUVT, n’est quant à lui pas encore entré en service. Il est en revanche le cinquième exemplaire du type réceptionné cette année et un sixième doit encore rejoindre la flotte en décembre.

Air France revendique désormais 34 % de sa flotte constituée d’appareils de nouvelle génération, qui contribuent à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Elle vise 80 % de la flotte équipée en 2030 et consent, pour y parvenir, un investissement annuel d’un milliard d’euros.