Le Junkers Ju 52 devra partager la tête d’affiche avec un Lockheed L-1649A, au futur centre de conférence et d’accueil des visiteurs du groupe Lufthansa. Le Super Constellation est en effet en train de rejoindre son nouveau domicile à Francfort, où il sera mis en avant dans le cadre d’une exposition permanente lorsque l’installation sera ouverte au public au printemps 2026, en même temps que Lufthansa fêtera son centenaire.

L’appareil avait été réassemblé au début de l’année à Hambourg. Ces dernières semaines, les équipes de Graphics Solutions, une division de Lufthansa Technik, l’ont repeint dans sa livrée d’origine, celle des années 50, en se basant sur les archives de la compagnie – mais avec des technologies modernes.

Le fuselage et l’empennage ont déjà rejoint les installations de Francfort, les ailes devant les retrouver cette semaine. Il sera installé aux côtés du Ju 52 au sein du centre de conférence et une façade en verre permettra aux visiteurs d’admirer les deux icônes depuis l’extérieur.

Lufthansa rappelle que le Lockheed Super Star avait rejoint sa flotte en 1957. Il était le premier à proposer la classe Senator exclusive et était principalement utilisé sur la ligne transatlantique sans escale vers New York. Il mesure plus de 35 mètres de long, a une envergure de 45 mètres et une hauteur de 7 mètres.