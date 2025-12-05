Le nouveau G300 de Gulfstream Aerospace vient d’effectuer son premier vol le 5 décembre depuis l’aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv (Israël). L’avionneur de Savannah précise que ce vol inaugural a duré 2 heures et 25 minutes, l’appareil évoluant jusqu’à une vitesse de Mach 0,75 et une altitude de 30 000 pieds (~ 9 144 mètres).

« Grâce à son alliance de sécurité, de technologie, de performance et de confort en cabine, le G300 révolutionne la catégorie des super-intermédiaires », a déclaré Mark Burns, le président de Gulfstream. « Ce dernier investissement, conçu pour surpasser les attentes de nos clients en matière de confort et d’équipements pour grande cabine dans un avion de taille moyenne, enrichit notre flotte de nouvelle génération d’un nouveau leader de sa catégorie. Avec l’ajout du G300, Gulfstream propose désormais un appareil adapté à chaque mission. La réalisation du premier vol à ce stade du programme est une réussite remarquable » a-t-il ajouté.

Le G300 avait été dévoilé le 30 septembre dernier. Successeur désigné du G280, le nouveau jet d’affaires de la catégorie « super-midsize » de Gulfstream sera comme son prédécesseur capable de parcourir 3600 nautiques (6 667 kilomètres) à Mach 0,80 et pourra atteindre une vitesse de croisière maximale de Mach 0,84. Doté de dix des hublots ovales caractéristiques de Gulfstream, le G300 pourra accueillir jusqu’à dix passagers dans sa cabine, pouvant abriter deux espaces de vie et dont l’avionneur revendique qu’elle est la plus longue de sa catégorie. Il est motorisé par des HTF7250G fournis par Honeywell et son poste de pilotage est entièrement nouveau.

Comme pour le G280, le G300 sera assemblé par Israel Aerospace Industries (IAI) à Tel Aviv puis aménagé chez Gulfstream à Dallas Love Field (Texas).

Avant son premier vol, le programme G300 avait déjà accumulé près de 22 000 heures d’essais dans les ateliers de l’avionneur, notamment sur banc d’intégration. Le premier appareil produit avait aussi réalisé près de 2 000 heures d’essais au sol. Deux autres avions d’essai sont en cours de production.

Les premières livraisons pourraient intervenir en 2027.