ITP Aero va doter sa filiale BP Aero d’un nouveau site de maintenance à Irving, près de Dallas-Fort Worth (Texas), afin d’augmenter ses capacités dans les services MRO moteurs.

Un nouveau bâtiment de 11 200 mètres carré, situé à quelques kilomètres des installations actuelles, doit être opérationnel fin 2026 et plus que doubler la capacité de réparation. L’extension vise à répondre à la hausse de la demande, à réduire les temps de rotation et à élargir la couverture de programmes moteurs.

BP Aero traite aujourd’hui des pièces de CFM56, CF6, CF34 et GE90 et développera, avec ce site, de nouvelles capacités sur les familles LEAP, GTF et GEnx.

Environ 100 emplois supplémentaires sont attendus sur deux ans.

ITP Aero avait finalisé l’acquisition de BP Aero, son premier rachat MRO et sa première implantation industrielle aux États‑Unis, en février 2024. BP Aero emploie aujourd’hui environ 200 personnes.