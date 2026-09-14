Le retour de la marque historique « Air Madagascar » est imminent et a été confirmé par la nouvelle direction générale de Madagascar Airlines le 11 septembre. La transition devrait être effective le 31 octobre et s’accompagne d’une nouvelle tentative de redressement de la situation de la compagnie nationale malgache.

A l’occasion d’un point presse, le directeur général Rado Rabarilala a expliqué que l’optimisation des programmes de vols était en cours. Si l’une des priorités d’Air Madagascar est de stabiliser son réseau intérieur, elle voit au-delà de l’île et a relancé une liaison vers les Comores.

Parmi ses projets prioritaires, elle liste également la formation des jeunes et de ses collaborateurs, ainsi que le développement de la flotte, aujourd’hui composée de cinq ATR 72, et la reprise de routes internationales.

« Air Madagascar est profondément liée à l’histoire, à la mobilité et à l’ambition de notre pays. Notre responsabilité n’est pas seulement de faire revivre une marque : elle est de reconstruire une compagnie fiable, bien gérée, utile à l’économie nationale et digne de la confiance du public », résume Rado Rabarilala.