Delta TechOps est devenu le premier acteur MRO lié à une compagnie aérienne nord-américaine pouvant assurer la capacité complète de maintenance, jusqu’à la révision générale, sur les moteurs LEAP‑1A (Airbus A320neo) et LEAP‑1B (Boeing 737 MAX).

La filiale du groupe Delta Air Lines ajoute ainsi le LEAP‑1A à son portefeuille.

« Avec les moteurs LEAP qui représentent la part de marché à la croissance la plus rapide au sein de la flotte mondiale d’avions monocouloirs, cette étape majeure positionne Delta TechOps au cœur même de l’évolution du marché. Elle renforce notre rôle de partenaire MRO de confiance, soutenu par les opérateurs, sur un marché qui façonnera l’aviation commerciale pour les décennies à venir », a déclaré Alain Bellemare, président de Delta International et récemment nommé président du conseil d’administration de Delta TechOps.

Pour rappel, Delta TechOps avait inauguré son nouveau shop moteur dédié au LEAP-1B en 2024. Cette nouvelle capacité est le fruit d’un accord CBSA signé avec CFM International en juillet 2022.

Delta TechOps est l’un des six membres du réseau Premier MRO de CFM International pour les LEAP.