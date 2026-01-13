La Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) a notifié à Sabena technics le 24 décembre le marché de maintien en condition opérationnelle (MCO) des C130J et KC-130J, opéré par le Binational Air Transport Squadron (BATS) « Rhin » sur la base aérienne 105 d’Évreux. Ce contrat, d’une durée de 10 ans, est l’un des plus importants contrats militaires remportés par la société MRO indépendante française. Il marque une étape majeure dans le développement des activités de soutien des flottes militaires de l’entreprise.

Ce contrat MCO est baptisé CAROLUS (Combined Aircraft Repair and Operational Long-term Unified Support for C130J).

La flotte franco-allemande de Super Hercules est composée de 5 C-130J et de 5 KC-130J.

« Nous sommes fiers de la confiance qui est accordée à Sabena technics par la Direction de la Maintenance Aéronautique, pour délivrer un soutien opérationnel complet de la flotte des C-130J français et allemands, au plus près des forces et dans la durée. Avec ce nouveau contrat, Sabena technics confirme son positionnement stratégique dans le soutien des flottes de transport militaire et son engagement au service de la disponibilité opérationnelle des forces armées européennes » a déclaré Hervé Grandjean, le président de Sabena technics.

La DMAé précise que ce contrat renforce les exigences de performance sur plusieurs aspects du soutien : disponibilité opérationnelle des avions, capacités embarquées, délais de réalisation des visites périodiques, nouvelles prestations logistiques.

Sabena technics indique pour sa part que le périmètre du contrat est particulièrement large, avec notamment les visites de maintenance réalisées sur son site de Bordeaux (avec la gestion de la supply chain et des réparations), la mise en place d’un bureau technique à Évreux (et les installations logistiques associées), le soutien et l’assistance technique 24h/24 ainsi que le support CAMO.

Sabena technics dispose déjà d’une expertise éprouvée sur les flottes C-130, assurant déjà la maintenance des C-130H de l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE), et réalisant depuis plusieurs années les visites de type Check C des C-130J franco-allemands.