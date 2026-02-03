L’avionneur brésilien Embraer a officiellement identifié la République d’Ouzbékistan comme le client jusqu’à présent anonyme de son avion de transport militaire C-390 Millennium. L’annonce a été effectuée ce 3 février, lors de l’ouverture du Salon aéronautique de Singapour.

Cette transaction figurait déjà dans le carnet de commandes d’Embraer depuis le la fin de l’année dernière, avec deux exemplaires contractualisés pour un client non identifié. La première livraison à l’Ouzbékistan est prévue au cours de l’année 2026.

L’Ouzbékistan devient ainsi le premier pays d’Asie centrale à intégrer l’avion de transport tactique d’Embraer.

« Nous sommes ravis d’accueillir officiellement la République d’Ouzbékistan parmi les utilisateurs du C-390, alors que l’armée de l’air ouzbèke modernise ses capacités de transport », a déclaré Bosco da Costa Junior, président-directeur général d’Embraer Defense & Security.

Selon Embraer, les C-390 seront principalement utilisés pour des missions de transport et d’aide humanitaire. L’armée de l’air ouzbèke aligne déjà 4 C295 d’Airbus Defence and Space ainsi que 3 Iliouchine Il-76 pour ses missions de transport.