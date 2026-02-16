Le ministère de la Défense saoudien a signé un contrat avec Leonardo pour l’acquisition de quatre avions C-27J Spartan auprès de Leonardo dans la configuration Maritime Patrol Aircraft (MPA).

Les livraisons aux Forces navales royales saoudiennes (RSNF), qui deviennent le 21e utilisateur du C-27J au monde, devraient débuter en 2029.

Cette commande représente également la première acquisition du C-27J MPA intégrant des capacités d’emport d’armements maritimes.

Les appareils assureront des missions de lutte anti-sous-marine et anti-surface, de recherche et sauvetage, ainsi que de transport et de largage.

Des C-27J destinés aux missions maritimes sont déjà en service au sein des garde-côtes américains.

L’Arabie saoudite avait précédemment commandé deux C-27J Spartan auprès de Leonardo en juin 2025, des appareils acquis par Aramco via sa filiale Mukamalah Aviation Company (Aloula Aviation) et qui seront configurés pour la lutte anti-incendie, le transport de fret et l’évacuation sanitaire.