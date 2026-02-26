Les activités d’Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) sont au beau fixe. Le chiffre d’affaires total de l’activité maintenance du groupe Air France‑KLM atteint 5,57 milliards d’euros en 2025, en progression de 9,5% sur un an.

Les revenus externes (clients tiers) augmentent de 10,6%, à 2,307 milliards d’euros, illustrant le renforcement du positionnement d’AFI KLM E&M sur le marché MRO mondial et ce malgré les perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement.

Selon le groupe franco-néerlandais, ces perturbations ont impacté toutes les activités, entraînant une hausse du coût des composants, une augmentation des stocks et des exigences techniques accrues.

Le résultat d’exploitation d’AFI KLM E&M s’établit à 267 millions d’euros, contre 170 millions en 2024, soit une marge opérationnelle de 4,8%, à proximité des niveaux d’avant‑crise (5,6%).​

Le carnet de commandes maintenance atteint 10,7 milliards de dollars au 31 décembre 2025 avec un total de 30 nouveaux contrats signés, contre 8,7 milliards un an plus tôt. Dix nouveaux contrats long terme ont été enregistrés sur le seul quatrième trimestre (moteurs, équipements et APU).​